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Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2023? 12 Temmuz 2023 barajların doluluk seviyesi nasıl?

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Baraj doluluk oranları ve İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2023 araştırılıyor. 12 Temmuz 2023 barajların doluluk seviyesi nasıl ve baraj doluluk oranları gündeme geliyor. Su sağlayan barajlarların doluluk oranları merak ediliyor. Peki, Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2023? 12 Temmuz 2023 barajların doluluk seviyesi nasıl?

İstanbul Barajlarının Doluluk Oranı Düşüyorİstanbul Barajlarının Doluluk Oranı Düşüyor

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Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2023? 11 Temmuz 2023 barajların doluluk seviyesi nasıl?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 12 Temmuz 2023 Çarşamba bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2023? 11 Temmuz 2023 barajların doluluk seviyesi nasıl?

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12 Temmuz 2023 günü Ankara güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı %39.91 'dir. Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Baraj Doluluk Oranları! İSKİ baraj doluluk oranları yüzde kaç 2023? 11 Temmuz 2023 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Baraj Doluluk Oranı İSKİ Gündem Güncel Haberler

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