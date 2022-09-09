Baraj doluluk oranları! 9 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 9 Eylül 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Yağışlar sonrası barajların doluluk oranları merak edildi. Ankara, İstanbul ve İzmir barajlarının son durumu araştırılıyor. Peki, 9 Eylül Cuma İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 9 Eylül Cuma 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 9 Eylül Cuma İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 9 Eylül Cuma 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?



ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?