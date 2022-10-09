Baraj Doluluk Oranları! 9 Ekim İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 9 Ekim 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 9 Ekim Pazar 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 9 Ekim Pazar İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 9 Ekim Pazar barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde kaçtır merak ediliyor. Peki, İstanbul'da bulunan Alibey barajı, Büyükçekmece barajı, Darlık barajı, Elmalı barajı, Istancalar barajı, Kazandere barajı, Ömerli barajı, Pabuçdere barajı, Sazlıdere barajı ve Terkos barajı doluluk oranları yüzde kaçtır? İzmir'de bulunan Tahtalı barajı, Balçova barajı, Gördes barajı, Ürkmez barajı, Güzelhisar barajı doluluk oranları % kaç? İşte bilgiler...

9 EKİM 2022 PAZAR İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 9 Ekim Pazar 2022 Çarşamba bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.