Baraj doluluk oranları! 9 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 9 Ağustos 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Yağışlar sonrası barajların doluluk oranları merak edildi. Ankara, İstanbul ve İzmir barajlarının son durumu araştırılıyor. Peki, 9 Ağustos Salı İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?