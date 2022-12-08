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Baraj doluluk oranları! 8 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 8 Aralık 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Gündem Haberleri

Baraj doluluk oranları! 8 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 8 Aralık 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Ülke genelinde başlayan yağmur yağışlarının ardından baraj doluluk oranları merak edilmeye başlandı. Peki, Baraj doluluk oranları! 8 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 8 Aralık 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 8 Aralık Perşembe 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 8 Aralık Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 8 Aralık Perşembe 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

Baraj doluluk oranları! 8 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 8 Aralık 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları! 8 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 8 Aralık 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları! 8 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 8 Aralık 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Baraj Doluluk Oranı Gündem Yaşam Haberler

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