Baraj doluluk oranları! 8 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 8 Aralık 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?
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Ülke genelinde başlayan yağmur yağışlarının ardından baraj doluluk oranları merak edilmeye başlandı. Peki, Baraj doluluk oranları! 8 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 8 Aralık 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?
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