Baraj doluluk oranları! 7 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 7 Temmuz 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?
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Yağışlar sonrası barajların doluluk oranları merak edildi. Ankara, İstanbul ve İzmir barajlarının son durumu araştırılıyor. Peki, 7 Temmuz Perşembe İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?
Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 7 Temmuz Perşembe 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 7 Temmuz Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 7Temmuz Perşembe 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.