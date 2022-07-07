Baraj doluluk oranları! 7 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 7 Temmuz 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? - Haberler

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Baraj doluluk oranları! 7 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 7 Temmuz 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Haberler.com - Gündem
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Baraj doluluk oranları! 7 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 7 Temmuz 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Yağışlar sonrası barajların doluluk oranları merak edildi. Ankara, İstanbul ve İzmir barajlarının son durumu araştırılıyor. Peki, 7 Temmuz Perşembe İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 7 Temmuz Perşembe 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 7 Temmuz Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 7Temmuz Perşembe 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

Baraj doluluk oranları! 7 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 7 Temmuz 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları! 7 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 7 Temmuz 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları! 7 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 7 Temmuz 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Baraj Doluluk Oranı Gündem Haberler

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