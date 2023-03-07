Baraj Doluluk Oranları! 7 Mart İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 7 Mart 2023 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 7 Mart Salı 2023 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 7 Mart Salı İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 7 Mart Salı barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde kaçtır merak ediliyor. Peki, İstanbul'da bulunan Alibey barajı, Büyükçekmece barajı, Darlık barajı, Elmalı barajı, Istancalar barajı, Kazandere barajı, Ömerli barajı, Pabuçdere barajı, Sazlıdere barajı ve Terkos barajı doluluk oranları yüzde kaçtır? İzmir'de bulunan Tahtalı barajı, Balçova barajı, Gördes barajı, Ürkmez barajı, Güzelhisar barajı doluluk oranları % kaç? İşte bilgiler...

7 MART 2023 SALI İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 7 Mart 2023 Salı bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İstanbul 7 Mart baraj doluluk oranı %35.37 'dir.

GÜNCEL : İstanbul 7 Mart Salı günü itibariyle barajların doluluk oranı %35.37 olarak açıklandı. Matematiksel olarak açıklamak gerekirse barajların yaklaşık üçte biri yani 3'te 1'i doludur.

GÜNCEL İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

7 MART 2023 SALI İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

7 Mart Salı günü İzmir güncel baraj doluluk oranına aşağıdan bakabilirsiniz.

GÜNCEL İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

7 MART 2023 SALI ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

7 Mart Salı günü Ankara güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı %15.45'dir. Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Buna ek olarak toplam doluluk oranı ise %25.52'dir. Detaylara aşağıdaki grafikten bakabilirsiniz.

GÜNCEL ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...