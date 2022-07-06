Baraj doluluk oranları! 6 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 6 Temmuz 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? - Haberler

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Baraj doluluk oranları! 6 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 6 Temmuz 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Haberler.com - Gündem
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Baraj doluluk oranları! 6 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 6 Temmuz 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Yağışlar sonrası barajların doluluk oranları merak edildi. Ankara, İstanbul ve İzmir barajlarının son durumu araştırılıyor. Peki, 6 Temmuz Çarşamba İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 6 Temmuz Çarşamba 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 6 Temmuz Çarşamba İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 6Temmuz Çarşamba 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

Baraj doluluk oranları! 6 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 6 Temmuz 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları! 6 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 6 Temmuz 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları! 6 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 6 Temmuz 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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