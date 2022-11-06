Baraj doluluk oranları! 6 Kasım İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 6 Kasım 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Yağışlar sonrası barajların doluluk oranları merak edildi. Ankara, İstanbul ve İzmir barajlarının son durumu araştırılıyor. Peki, 6 Kasım Pazar İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 6 Kasım Pazar2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 6 Kasım Pazar İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 6 Kasım Pazar2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

22 EKİM 2022 PAZAR İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 22 Ekim 2022 Pazar bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

22 EKİM 2022 PAZAR İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

22 Ekim Pazar günü İzmir güncel baraj doluluk oranına aşağıdan bakabilirsiniz.

22 EKİM 2022 PAZAR ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

22 Ekim Pazar günü Ankara güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı %22.79 'dür. Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Buna ek olarak toplam doluluk oranı ise %31.99 'dir. Detaylara aşağıdaki grafikten bakabilirsiniz.