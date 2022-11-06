Baraj doluluk oranları! 6 Kasım İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 6 Kasım 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?
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Yağışlar sonrası barajların doluluk oranları merak edildi. Ankara, İstanbul ve İzmir barajlarının son durumu araştırılıyor. Peki, 6 Kasım Pazar İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?
Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 6 Kasım Pazar2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 6 Kasım Pazar İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 6 Kasım Pazar2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 22 Ekim 2022 Pazar bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:
22 Ekim Pazar günü İzmir güncel baraj doluluk oranına aşağıdan bakabilirsiniz.
22 Ekim Pazar günü Ankara güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı %22.79 'dür. Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.
Buna ek olarak toplam doluluk oranı ise %31.99 'dir. Detaylara aşağıdaki grafikten bakabilirsiniz.