Baraj doluluk oranları! 5 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 5 Temmuz 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?
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Yağışlar sonrası barajların doluluk oranları merak edildi. Ankara, İstanbul ve İzmir barajlarının son durumu araştırılıyor. Peki, 5 Temmuz Salı İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?
Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 5 Temmuz Salı 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 5 Temmuz Salı İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 5Temmuz Salı 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.