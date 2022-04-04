Baraj doluluk oranları! 4 Nisan İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 4 Nisan 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?
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Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 4 Nisan Pazartesi 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 4 Nisan Pazartesi İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 4 Nisan Pazartesi 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.
İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 40 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Barajlardaki su seviyesinin önemli oranda azalmasıyla Melen ve Yeşilçay gibi İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan alınan su miktarı artırıldı. Peki 4 Nisan Pazartesi İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?
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