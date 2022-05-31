Baraj doluluk oranları! 31 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 31 Mayıs 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? - Haberler

Baraj doluluk oranları! 31 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 31 Mayıs 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?
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Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 31 Mayıs Salı 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 31 Mayıs Salı İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 31 Mayıs Salı 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.
Yağışlar sonrası barajların doluluk oranları merak edildi. Ankara, İstanbul ve İzmir barajlarının son durumu araştırılıyor. Peki, 31 Mayıs Salı İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?
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