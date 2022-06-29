Baraj Doluluk Oranları! 29 Haziran İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 29 Haziran 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde kaçtır merak ediliyor. Peki, İstanbul'da bulunan Alibey barajı, Büyükçekmece barajı, Darlık barajı, Elmalı barajı, Istancalar barajı, Kazandere barajı, Ömerli barajı, Pabuçdere barajı, Sazlıdere barajı ve Terkos barajı doluluk oranları yüzde kaçtır? İzmir'de bulunan Tahtalı barajı, Balçova barajı, Gördes barajı, Ürkmez barajı, Güzelhisar barajı doluluk oranları % kaç? İşte bilgiler...

29 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 29 Haziran 2022 Çarşamba bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İstanbul 29 Haziran baraj doluluk oranı %74.15 'dir.

GÜNCEL : İstanbul 17Haziran Çarşamba günü itibariyle barajların doluluk oranı %74.15 olarak açıklandı. Matematiksel olarak açıklamak gerekirse barajların yaklaşık 10'da 9'u doludur.

GÜNCEL İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

29 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

29 Haziran Çarşamba günü İzmir güncel baraj doluluk oranına aşağıdan bakabilirsiniz

GÜNCEL İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

29 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

29 Haziran Çarşamba günü Ankara güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı %29.14 'dür. Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Buna ek olarak toplam doluluk oranı ise %41.22 'dir. Detaylara aşağıdaki grafikten bakabilirsiniz.

GÜNCEL ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...