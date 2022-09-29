Baraj Doluluk Oranları! 29 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 29 Eylül 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 29 Eylül Perşembe 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 29 Eylül Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 29 Eylül Perşembe barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde kaçtır merak ediliyor. Peki, İstanbul'da bulunan Alibey barajı, Büyükçekmece barajı, Darlık barajı, Elmalı barajı, Istancalar barajı, Kazandere barajı, Ömerli barajı, Pabuçdere barajı, Sazlıdere barajı ve Terkos barajı doluluk oranları yüzde kaçtır? İzmir'de bulunan Tahtalı barajı, Balçova barajı, Gördes barajı, Ürkmez barajı, Güzelhisar barajı doluluk oranları % kaç? İşte bilgiler...

29 EYLÜL 2022 PERŞEMBE İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 29 Eylül Perşembe bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

29 EYLÜL 2022 PERŞEMBE İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

29 EYLÜL 2022 PERŞEMBEANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Buna ek olarak toplam doluluk oranı ise %40.85 'dir. Detaylara aşağıdaki grafikten bakabilirsiniz.