Baraj doluluk oranları! 23 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 23 Aralık 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl?
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Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 23 Aralık Salı 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 21 Aralık Salı İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 23 Aralık Perşembe 2021 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.
İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Barajlardaki su seviyesinin önemli oranda azalmasıyla Melen ve Yeşilçay gibi İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan alınan su miktarı artırıldı. Peki 23 Aralık Perşembe İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?
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