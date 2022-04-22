Baraj doluluk oranları! 22 Nisan İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 22 Nisan 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?
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Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 22 Nisan Cuma 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 22 Nisan Cuma İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 22 Nisan Cuma 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.
Yağışlar sonrası barajların doluluk oranları merak edildi. Ankara, İstanbul ve İzmir barajlarının son durumu araştırılıyor. Peki 22 Nisan Cuma İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?
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