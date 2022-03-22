Baraj doluluk oranları! 22 Mart İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 22 Mart 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Barajlardaki su seviyesinin önemli oranda azalmasıyla Melen ve Yeşilçay gibi İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan alınan su miktarı artırıldı. Peki 22 Mart Salı İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

22 MART 2022 SALI İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

22 MART 2022 SALI ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

22 MART 2022 SALI İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?





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