Baraj doluluk oranları! 21 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 21 Temmuz 2122 barajların doluluk seviyesi nasıl?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Yağışlar sonrası barajların doluluk oranları merak edildi. Ankara, İstanbul ve İzmir barajlarının son durumu araştırılıyor. Peki, 21 Temmuz Perşembe İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?
Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 21 Temmuz Perşembe 2122 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 21 Temmuz Perşembe İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 21 Temmuz Perşembe 2122 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.