Baraj doluluk oranları! 21 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 21 Temmuz 2122 barajların doluluk seviyesi nasıl?

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İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?



ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?



İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?