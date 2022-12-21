Baraj doluluk oranları! 21 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 21 Aralık 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

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