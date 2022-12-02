Baraj doluluk oranları! 2 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 2 Aralık 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Yağışlar sonrası barajların doluluk oranları merak edildi. Ankara, İstanbul ve İzmir barajlarının son durumu araştırılıyor. Peki, 2 Aralık Cuma İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 2 Aralık Çarşamba 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 2 Aralık Cuma İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 2 Aralık Cuma 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

2 ARALIK 2022 CUMA İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2 Aralık 2022 Çarşamba bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

2 ARALIK 2022 CUMA İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

2 Aralık Çarşamba günü İzmir güncel baraj doluluk oranına aşağıdan bakabilirsiniz

2 ARALIK 2022 CUMA ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

2 Aralık Çarşamba günü Ankara güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı %20.57'dır. Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Buna ek olarak toplam doluluk oranı ise %30.04'dir. Detaylara aşağıdaki grafikten bakabilirsiniz.