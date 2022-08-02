Baraj doluluk oranları! 2 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 2 Ağustos 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?
Yağışlar sonrası barajların doluluk oranları merak edildi. Ankara, İstanbul ve İzmir barajlarının son durumu araştırılıyor. Peki, 2 Ağustos Salı İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?
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Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 2 Ağustos Salı 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 2 Ağustos Salı İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.