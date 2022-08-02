Baraj doluluk oranları! 2 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 2 Ağustos 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 2 Ağustos Salı 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 2 Ağustos Salı İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?



ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?