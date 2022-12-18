Baraj doluluk oranları! 18 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 18 Aralık 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?
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Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 18 Aralık Pazar 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 18 Aralık Pazar İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 18 Aralık Pazar barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.
İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde kaçtır merak ediliyor. Peki, İstanbul'da bulunan Alibey barajı, Büyükçekmece barajı, Darlık barajı, Elmalı barajı, Istancalar barajı, Kazandere barajı, Ömerli barajı, Pabuçdere barajı, Sazlıdere barajı ve Terkos barajı doluluk oranları yüzde kaçtır? İzmir'de bulunan Tahtalı barajı, Balçova barajı, Gördes barajı, Ürkmez barajı, Güzelhisar barajı doluluk oranları % kaç? İşte bilgiler..