Baraj doluluk oranları! 18 Aralık İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 18 Aralık 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 18 Aralık Pazar 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 18 Aralık Pazar İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 18 Aralık Pazar barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.