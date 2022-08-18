Baraj doluluk oranları! 18 Ağustos İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 18 Ağustos 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Yağışlar sonrası barajların doluluk oranları merak edildi. Ankara, İstanbul ve İzmir barajlarının son durumu araştırılıyor. Peki, 18 Ağustos Perşembe İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?