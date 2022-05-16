Baraj doluluk oranları! 16 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 16 Mayıs 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? - Haberler

Baraj doluluk oranları! 16 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 16 Mayıs 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?
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Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 16 Mayıs Pazartesi 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 16 Mayıs Pazartesi İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 16 Mayıs Pazartesi 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.
Yağışlar sonrası barajların doluluk oranları merak edildi. Ankara, İstanbul ve İzmir barajlarının son durumu araştırılıyor. Peki, 16 Mayıs Pazartesi İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?
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