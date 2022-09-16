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Baraj doluluk oranları! 16 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 16 Eylül 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

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Baraj doluluk oranları! 16 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 16 Eylül 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Yağışlar sonrası barajların doluluk oranları merak edildi. Ankara, İstanbul ve İzmir barajlarının son durumu araştırılıyor. Peki, 16 Eylül Cuma İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 16 Eylül Cuma 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 16 Eylül Cuma İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 16 Eylül Cuma 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

Baraj doluluk oranları! 16 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 16 Eylül 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları! 16 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 16 Eylül 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları! 16 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 16 Eylül 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Baraj Doluluk Oranı Gündem Yaşam Haberler

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