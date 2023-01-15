Baraj Doluluk Oranları! 15 Ocak İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 15 Ocak 2023 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 15 Ocak Pazar 2023 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 15 Ocak Pazar İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 15 Ocak Pazar barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde kaçtır merak ediliyor. Peki, İstanbul'da bulunan Alibey barajı, Büyükçekmece barajı, Darlık barajı, Elmalı barajı, Istancalar barajı, Kazandere barajı, Ömerli barajı, Pabuçdere barajı, Sazlıdere barajı ve Terkos barajı doluluk oranları yüzde kaçtır? İzmir'de bulunan Tahtalı barajı, Balçova barajı, Gördes barajı, Ürkmez barajı, Güzelhisar barajı doluluk oranları % kaç? İşte bilgiler...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 15 Ocak 2023 Pazar bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

15 Ocak Pazar günü İzmir güncel baraj doluluk oranına aşağıdan bakabilirsiniz.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

15 Ocak Pazar günü Ankara güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı %17.87'dir. Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Buna ek olarak toplam doluluk oranı ise %27.66'dur. Detaylara aşağıdaki grafikten bakabilirsiniz.