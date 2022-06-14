Baraj doluluk oranları! 14 Haziran İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 14 Haziran 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?
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Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 14 Haziran Salı 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 14 Haziran Salı İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 14 Haziran Salı 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.
Yağışlar sonrası barajların doluluk oranları merak edildi. Ankara, İstanbul ve İzmir barajlarının son durumu araştırılıyor. Peki, Haziran Salı İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?
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