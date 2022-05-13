Baraj doluluk oranları! 13 Mayıs İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 13 Mayıs 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 13 Mayıs Cuma 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 13 Mayıs Cuma İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 13 Mayıs Cuma 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.
Yağışlar sonrası barajların doluluk oranları merak edildi. Ankara, İstanbul ve İzmir barajlarının son durumu araştırılıyor. Peki, 13 Mayıs Cuma İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?
Haberler.com - Gündem