Baraj doluluk oranları! 13 Haziran İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 13 Haziran 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Yağışlar sonrası barajların doluluk oranları merak edildi. Ankara, İstanbul ve İzmir barajlarının son durumu araştırılıyor. Peki, Haziran Pazartesi İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?



ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?



İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

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