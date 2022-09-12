Baraj Doluluk Oranları! 12 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 12 Eylül 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 12 Eylül Pazartesi 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 12 Eylül Pazartesi İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 12 Eylül Pazartesi barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde kaçtır merak ediliyor. Peki, İstanbul'da bulunan Alibey barajı, Büyükçekmece barajı, Darlık barajı, Elmalı barajı, Istancalar barajı, Kazandere barajı, Ömerli barajı, Pabuçdere barajı, Sazlıdere barajı ve Terkos barajı doluluk oranları yüzde kaçtır? İzmir'de bulunan Tahtalı barajı, Balçova barajı, Gördes barajı, Ürkmez barajı, Güzelhisar barajı doluluk oranları % kaç? İşte bilgiler...

12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 12 Eylül 2022 Pazartesi bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

İstanbul 12 Eylül baraj doluluk oranı %54.3 'dür.

GÜNCEL : İstanbul 12 Eylül Pazartesi günü itibariyle barajların doluluk oranı %54.3 olarak açıklandı. Matematiksel olarak açıklamak gerekirse barajların yaklaşık 10'da 6'sı doludur.

GÜNCEL İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

12 Eylül Pazartesi günü İzmir güncel baraj doluluk oranına aşağıdan bakabilirsiniz

GÜNCEL İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

12 EYLÜL 2022 PAZARTESİ ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NASIL?

12 Eylül Pazartesi günü Ankara güncel aktif kullanılabilir baraj doluluk oranı %28.01 'dir. Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Buna ek olarak toplam doluluk oranı ise %36.59 'dur. Detaylara aşağıdaki grafikten bakabilirsiniz.

GÜNCEL ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARINA BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...