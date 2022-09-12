Baraj doluluk oranları! 12 Eylül İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 12 Eylül 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

Yağışlar sonrası barajların doluluk oranları merak edildi. Ankara, İstanbul ve İzmir barajlarının son durumu araştırılıyor. Peki, 12 Eylül Pazartesi İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

Baraj doluluk oranları çok merak ediliyor. Peki bugün 12 Eylül Pazartesi 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları kaç? 12 Eylül Pazartesi İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 12 Eylül Pazartesi 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl? Baraj doluluk oranları grafikleri haberimizde.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?



ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?