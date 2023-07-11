11 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 11 Temmuz Salı İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi? araştırılıyor. Baraj Doluluk Oranları! 11 Temmuz İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 11 Temmuz 2023 barajların doluluk seviyesi nasıl?

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BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Temmuz 2023 Salı bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

ANKARA

İSTANBUL

