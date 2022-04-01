Baraj doluluk oranları! 1 Nisan İstanbul, İzmir, Ankara barajların doluluk oranları yüzde kaç? 1 Nisan 2022 barajların doluluk seviyesi nasıl?

İstanbul'un su kaynağı olan barajlardaki su seviyesi yüzde 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Barajlardaki su seviyesinin önemli oranda azalmasıyla Melen ve Yeşilçay gibi İstanbul'a su sağlayan kaynaklardan alınan su miktarı artırıldı. Peki 1 Nisan Cuma İstanbul baraj sularındaki doluluk oranı ne kadar? Ankara baraj doluluk oranı yeterli mi?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?



ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?



İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

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