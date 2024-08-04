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BARAJ DOLULUK ORANI 4 AĞUSTOS 2024: İstanbul barajların doluluk oranı yüzde kaç? Barajların aktif doluluk oranı nedir?

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İstanbul'daki barajların doluluk oranları 4 Ağustos 2024 tarihinde ne kadar? Barajların aktif doluluk oranları hakkında bilgi verildi. İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk durumu her zaman merak konusu olmuştur. Bu veriler, İstanbul'un su tüketimini ve su kaynaklarının durumunu anlamamızı sağlar.

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BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir baraj doluluk oranları merak ediliyor. Bununla birlikte baraj doluluk oranları ne kadar olduğu sık sık gündeme geliyor. Ülke genelinde yağış miktarına göre değişiklik gösteren baraj doluluk oranları haberimizde yer alıyor.

(İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 4 Ağustos 2024 Pazar bugünkü baraj doluluk oranı için tıklayınız.

BARAJ DOLULUK ORANI 4 AĞUSTOS 2024: İstanbul barajların doluluk oranı yüzde kaç? Barajların aktif doluluk oranı nedir?

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

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Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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