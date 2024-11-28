BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu?

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BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

Türkiye'deki barajların doluluk oranları, bölgesel yağış miktarlarına ve mevsimsel değişikliklere bağlı olarak farklılık göstermektedir. Özellikle büyükşehirlerdeki barajların doluluk oranları, su kaynaklarının yönetimi açısından kritik öneme sahiptir.

28 KASIM (İSKİ) İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI NE KADAR?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 28 Kasım 2024 Perşembe bugünkü baraj doluluk oranı grafiği şöyle:

BARAJLARIN DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Barajların doluluk seviyesi artan yağışlara göre değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde baraj doluluk oranları seviyesi ne kadar olduğu haberimizin ayrıntılarında yer alıyor.

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Aktif kullanılabilir doluluk oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Toplam hacim - ölü hacim hacimdeki su miktarı = Kalan su miktarı ÷ toplam hacim × 100 = Yüzdelik oranı vermektedir.