Banyo yapmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri açıklaması: Oruçluyken banyo yapılır mı?

Ramazan ayı boyunca oruç tutan vatandaşların aklında hala bazı sorular var. En çok sorulan ve merak edilen konulardan biri banyo yapmanın orucu bozup bozmadığı meselesi oldu. Konu ile alakalı Diyanet İşleri'nin açıklaması mevcut. Peki, Banyo yapmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri'nin açıklaması! Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Banyo yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken banyo yapılır mı?

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Banyo yapmak orucu bozar mı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ramazan ayı boyunca oruç tutan vatandaşların aklında hala bazı sorular var. En çok sorulan ve merak edilen konulardan biri banyo yapmanın orucu bozup bozmadığı meselesi oldu. Konu ile alakalı Diyanet İşleri'nin açıklaması mevcut. Peki, Banyo yapmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri'nin açıklaması! Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BANYO YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozan durumları teşkil eder. Bunlar dışında oluşan durumlar orucu zarar vermez. Dolayısıyla banyo yaparken bilerek vücudumuza su girmediği takdirde orucumuz bozulmaz.

Konuya ilişkin olarak Diyanet İşleri, yıkanmak orucu bozar mı? Sorusuna şu şekilde yanıt vermiştir;

"Ağız ve burnundan su girip de sindirim organına ulaşmadıkça oruçlu kimsenin yıkanması, orucuna zarar vermez. Nitekim Hz. Âişe ve Ümmü Seleme, Hz. Peygamberin (s.a.s.) Ramazan'da imsaktan sonra yıkandıklarını haber vermişlerdir (Buhârî, Savm, 25). Bu itibarla, ağız ve burundan mideye su kaçırmamak şartıyla oruçlu kişi yıkanabilir (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220)."

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

UTARAK YİYEN KİŞİYE ORUÇLU OLDUĞUNUN HATIRLATILMASI GEREKİR Mİ?

Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kişi, yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdaysa onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, aksi durumda hatırlatmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı'l-felâh, 238).