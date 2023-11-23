Banu Parlak gözaltına alınmasının ardından, Banu Parlak neden tutuklandığı gündeme geliyor. Banu Parlak neden gözaltına alındı, suçu ne ve Banu Parlak tutuklanma sebebi nedir araştırılıyor. Dilan Polat ve Engin Polat çifti davasıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak yeniden gözaltına alındı. Peki, Banu Parlak neden gözaltına alındı, suçu ne? Banu Parlak tutuklanma sebebi nedir?

Banu Parlak neden gözaltına alındı, suçu ne? Banu Parlak tutuklanma sebebi nedir?

Banu Parlak neden gözaltına alındı, suçu ne ve Banu Parlak tutuklanma sebebi nedir sorularına yanıt aranıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Banu Parlak gözaltına alınmasının ardından, Banu Parlak neden tutuklandı sorusu merak ediliyor. Banu Parlak neden gözaltına alındı, suçu ne? Banu Parlak tutuklanma sebebi nedir? Detaylar haberimizdedir…

BANU PARLAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI, SUÇU NE?

Dilan Polat ve Engin Polat çifti davasıyla gündeme gelen güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, evinde ruhsatsız silah ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı.

BANU PARLAK TUTUKLANMA SEBEBİ NEDİR?

Banu Parlak hakkında, sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yapması dolayısıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma savcılığının talimatı üzerine polis ekiplerince Parlak'ın evinde yapılan aramada, ruhsatsız Glock marka tabanca ve 9 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Parlak emniyete götürüldü.

Banu Parlak, husumetli olduğu Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanması sonrası, sevincinden dans ettiği bir video yayınlamıştı. Parlak geçtiğimiz günlerde de bir kooperatifle ilgili usulsüzlük nedeniyle gözaltına alınmıştı.

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.