Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, İstanbul Havalimanı girişinde yapılan uygulama noktasında gözaltına alındı. Banu Parlak'ın Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından arandığı öğrenildi. Peki, Banu Parlak neden gözaltına alındı?

Şarkıcı ve fenomen Banu Parlak, iddiasıyla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Peki, Banu Parlak neden gözaltına alındı? İşte detaylar…

BANU PARLAK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Son günlerde Dilan Polat ve Engin Polat ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ve merkezi kurşunlanan Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı suçundan İstanbul Havalimanı girişinde yapılan uygulama noktasında gözaltına alındı. Parlak, işlemleri için Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Banu Parlak'ın Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından arandığı öğrenildi.

Banu Parlak, 2 yıl önce mahkemelik olduğu Dilan Polat ve Engin Polat çifti yüzünden can güvenliğinin olmadığını ve başına gelebilecek her şeyden onların sorumlu olduğunu söylemişti. Çiftin kendisini öldürmek için tetikçi tuttuğunu ileri sürerek şikayetçi olan Parlak'ın geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir'deki güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli tutuklanmıştı.

BANU PARLAK KİMDİR?

Banu Parlak, 1987 senesinde doğdu. Memleketi Kastamonu olan ünlü, 2017 yılında Okan Öztürk ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bir kızı oldu. Ancak Okan Öztürk ve Banu Parlak, 2018 yılında boşandı. Banu Parlak, 35 yaşındadır.

Banu Parlak, 1987 senesinde doğdu. Memleketi Kastamonu olan ünlü, 2017 yılında Okan Öztürk ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bir kızı oldu. Ancak Okan Öztürk ve Banu Parlak, 2018 yılında boşandı.

5 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde zayıflamak için Banu Parlak'a ait bir merkeze giden bir kadın, vücudundan yaralandı. Kadının şikayetinin ardından Parlak hakkında 5 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Öte yandan Parlak'ın merkezinde uyguladığı işlem için İl Sağlık Müdürlüğü'nden izin almadığı ileri sürülmüştü.