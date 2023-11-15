Kooperatif dolandırıcılığıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Banu Parlak, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı. Arama motorlarında ise Banu Parlak kimdir? Kaç yaşında, nereli? Banu Parlak mesleği nedir, ne iş yapıyor? soruları araştırıldı.

İstanbul Havalimanı'nda kooperatif dolandırıcılığı ile ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle gözaltına alınan şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı. Peki, Banu Parlak kimdir? Kaç yaşında, nereli? Banu Parlak mesleği nedir, ne iş yapıyor?

BANU PARLAK KİMDİR?

Banu Parlak, 1987 yılında dünyaya geldi ve aslen Kastamonu'ludur. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar ve seslendirdiği şarkılarla dikkatleri üzerine çeken Banu Parlak, 2016 yılında çıkardığı Narin Yarim isimli şarkısıyla dönemin top listesine girmeyi başardı. Okan Öztürk ile 2017 yılında evlenen ve kısa sürede boşanan Banu Parlak'ın bu evlilikten bir kız çocuğu var. Kendi işini kuran Parlak'ın çeşitli yerlerde güzellik merkezi bulunuyor.

Banu Parlak

BANU PARLAK OLAYI NEDİR?

Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat, Banu Parlak'a ait güzellik merkezine yapılan silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Banu Parlak ise gelişmeyi göbek atarak kutladı. Şarkıcı Banu Parlak'ın 1 Ekim'de Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan güzellik merkeze silahlı saldırı meydana gelmişti. Dilan Polat-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde azmettirici olarak ifade vermek için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Engin ve Dilan Polat çifti ile Sezgin Polat silahlı saldırıya azmettirme suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Çiftin ifade vermek için adliyeye getirildikleri anlara Instagram hesabından bir video yayınlayan Banu Parlak "Kurşunlanma olayımızla ilgili gelişmeler var. Duyduğuma göre ifade için Küçükçekmece Adliyesi'ne götürülmüşler. Biz de sizler gibi ne olacağını bekliyoruz. Bir gelişme var ki ifade için tekrar çağırdılar. O yüzden de çok mutluyum. Dosyada gizlilik olduğu için çok fazla bilgiye sahip değiliz" dedi. Parlak, çiftin tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiğini duyunca da Instagram hesabından göbek attığı paylaşarak adeta kutlama yaptı.

NE OLMUŞTU?

Banu Parlak, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 2 yıldır husumetli olduğu Engin-Dilan Polat çifti tarafından öldürülmeye çalışıldığını bunun için tetikçi tutulduğunu iddia ederek "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" demişti. Çiftten şikayetçi olan Parlak'ın olayların ardından Bahçeşehir'de güzellik merkezine iki kez silahlı saldırı düzenlenmişti. Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve 5 Ekim günü düzenlenen operasyon ile 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından 'suç örgütüne üye olmak' 'örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklanmıştı. Olayla ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.