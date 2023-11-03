Şarkıcı ve fenomen Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı iddiasıyla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Peki, Banu Parlak kimdir? Banu Parlak mesleği ne?

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, kooperatif dolandırıcılığı suçundan İstanbul Havalimanı girişinde yapılan uygulama noktasında gözaltına alındı. Banu Parlak'ın Küçükçekmece 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından arandığı öğrenildi. Banu Parlak mesleği ne? Banu Parlak kimdir?

BANU PARLAK KİMDİR?

Banu Parlak, 1987 senesinde doğdu. Memleketi Kastamonu olan ünlü, 2017 yılında Okan Öztürk ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bir kızı oldu. Ancak Okan Öztürk ve Banu Parlak, 2018 yılında boşandı. Banu Parlak, 35 yaşındadır.

Banu Parlak, 1987 senesinde doğdu. Memleketi Kastamonu olan ünlü, 2017 yılında Okan Öztürk ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bir kızı oldu. Ancak Okan Öztürk ve Banu Parlak, 2018 yılında boşandı.

BANU PARLAK MESLEĞİ NE?

1987 senesinde dünyaya gelen Banu Parlak aslen Kastamonuludur. Sosyal medya platformu Instagram'da araba içinde yaptığı şarkılı paylaşımlarla fenomen olmuştu. Daha sonra "Narin Yarim "single çalışmasıyla müzik kariyerine adım atmıştı.Bu şarkıyla uzun zaman gündemde kalmayı başarmıştı.

Banu Parlak 2017 yılında Okan Öztürk ile evlendi. Ancak evliliğini olaylı bir şekilde noktaladı. Banu Parlak, bir kız çocuğu annesi. Kendi işini kuran Parlak'ın çeşitli yerlerde güzellik merkezi bulunuyor.