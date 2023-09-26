Şirketleri ve mal varlıklarıyla ilgili iddialar ile medyada büyük yankı uyandıran Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Yayınlanan bir videoda tetikçi tutturup Sanatçı Banu Parlak ve birkaç kişi daha vurdurmak istedikleri tetikçi kabul etmeyince de çocuklarının yanında silahlı saldırıya uğradığı ileri sürüldü. Peki, Banu Parlak kimdir? Banu Parlak – Dilan Polat olayı nedir?

Mal varlıklarıyla ilgili söylentilerle gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tetikçi tutarak şarkıcı Banu Parlak ve birkaç kişiyi vurdurtmak istedikleri sürüldü. Yaşanan olayların ardından ölüm korkusu yaşayan Parlak, başına bir şey gelirse sorumlusunun Polat çifti olduğunu söyledi. Banu Parlak kimdir? Banu Parlak – Dilan Polat olayı nedir?

BANU PARLAK KİMDİR?

Banu Parlak 1987 doğumlu Kastamonulu sanatçıdır. 36 yaşında olan Parlak,Narin Yarim ve Dik Yokuş gibi şarkılarla ünlendi.

BANU PARLAK – DİLAN POLAT OLAYI NEDİR?

Dilan Polat ile iki yıl önce yaşadığı bir olay yüzünden davalık olduğunu söyleyen sanatçı Banu Parlak, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Dilan Polat ile bundan 2 sene öncesine kadar aramızda yaşanan husumet nedeniyle bana İstanbul'dan ret aldıkları için Niğde'den 38 gün hapis cezası aldırmışlardı. Bu karar adalet yerini bularak bozuldu, ilk husumetimiz ise ben güzellik merkezi açtığımda başlamıştı 'benim güzellik merkezim varken sen nasıl güzellik merkezi açarsın' diye sonrasında olaylar kapandı. Ben kapandı sanmışım bunlar oturdukları semtte bir gencin parasını alarak borç adı altında bu parayı geri vermek için Banu Parlak'ı vurmayı şart koşmuşlar çocuk da yapmamış."