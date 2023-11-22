Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, ruhsatlı olduğunu söylediği tabanca ile çektiği videoyu sosyal medyada paylaşması üzerine gözaltına alındı. Banu Parlak'ın evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek bulundu. Banu Parlak, gözaltına mı alındı?

Banu Parlak, gözaltına mı alındı, Banu Parlak suçu ne, neden gözaltında?

Banu Parlak hakkında, sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yapması dolayısıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Banu Parlak, gözaltına mı alındı?

BANU PARLAK, GÖZALTINA MI ALINDI?

Banu Parlak hakkında, sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yapması dolayısıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, ruhsatlı olduğunu söylediği tabanca ile çektiği videoyu sosyal medyada paylaşması üzerine gözaltına alındı. Parlak'ın evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ile 9 adet fişek bulundu.

Gözaltına alınan Parlak emniyete götürüldü.