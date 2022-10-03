Banu Güven, 2017 yılının Nisan ayında sosyal medyadaki gazetecilik faaliyetlerinden dolayı Henri Nannen Ödülü ile mükâfatlandırıldı. Peki, Banu Güven kimdir? Banu Güven kaç yaşında, nereli? Banu Güven hayatı ve biyografisi nedir?

1997 yılında NTV'de görev yapmaya başlayan Banu Güven, ilk zamanlar muhabirlik yaptıktan sonra "Geçen Hafta – Bu Hafta" ve "24 Saat" programlarını hazırladı ve sundu. 2009'da aynı kanalın akşam haberlerini sundu. 2011 yılına kadar 14 yıl NTV'de çalıştı. Peki, Banu Güven kimdir? Banu Güven kaç yaşında, nereli? Banu Güven hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

BANU GÜVEN KİMDİR?

15 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Gazeteci Mehveş Evin ile kuzenler. Annesi Heykeltıraş'dır. 6 yaşında iken babasını kaybetti. Abisi Mehmet Kerim Güven bodrum'da vefat etti.

İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu.

1987'de liseden mezun olur olmaz gazeteciliğe başladı.

1991 yılında ise İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Çağdaş Yayıncılık'ın çıkardığı Almanca-Türkçe bir dergide çalıştıktan sonra İsviçreli bir gazeteciyle çalışmaya başladı. Bir İsviçre gazetesinin Türkiye bürosu sorumluluğunu yürüttü.

Yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yaptı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde üç ay staj gördü.

Milliyet gazetesinde dış haberler servisinde tam kadrolu olarak gazeteciliğe başladı. Ortadoğu ile ilgilendi.

1996 yılında İstanbul'da yapılan Habitat konferansına gelen Küba lideri Fidel Castro ile röportaj yapmak için çok gayret etti ama başarılı olamadı.

1997 yılında NTV'de görev yapmaya başlayan Banu Güven, ilk zamanlar muhabirlik yaptıktan sonra "Geçen Hafta – Bu Hafta" ve "24 Saat" programlarını hazırladı ve sundu. 2009'da aynı kanalın akşam haberlerini sundu. 2011 yılına kadar 14 yıl NTV'de çalıştı. 24 Saat'i önce Mirgün Cabas'la, daha sonra tek başına hazırladı ve sundu. "Banu Güven'le Artı" programını hazırladı sundu. 2 Haziran 2011 tarihinde NTV'den ayrıldı.

2007 yılından beri Radikal gazetesinin cumartesi ekinde köşe yazıları yayınlanmaktadır.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

2011 yılında mimar Aykut Dokur ile evlendi.

2013 yılında kısa bir süre Artı Bir Tv'de Hafta Başı adlı bir programı sundu. 2014 yılından itibaren İMC tv'de Artı Haber Programını sundu.

27 Temmuz 2016 tarihinde çıkarılan 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kapatılacak kanallar arasında İMC TV'nin de olması sebebi ile Banu Güven de işsiz kaldı.

Ulusal güvenliğin tehlikeye atıldığı ve terör örgütüne destek gerekçeleriyle aralarında Banu Güven'in de bulunduğu 130 kişi hakkında dava açıldı.

Banu Güven, dava sürecinde yurtdışına çıktı ve Almanya'da yaşamaya başladı. 2016 yılının son aylarından beri Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Radyo ve Televizyon Kurumu WDR çatısı altında Funkhaus Europa radyo kanalı için Türkiye hakkında mülakatlar yapıyor ve kanalın internet sayfasında Türkei Unzensiert mit Banu Güven/ Banu Güven ile Sansürsüz Türkiye başlıklı bir video köşesi hazırlıyor. Ayrıca Deutsche Welle'nin Türkçe yayını için de sesli ve görüntülü haberler hazırlıyor.

Banu Güven, 2017 yılının Nisan ayında sosyal medyadaki gazetecilik faaliyetlerinden dolayı Henri Nannen Ödülü ile mükâfatlandırıldı.

Özel hayatı

2011 yılında mimar Aykut Dokur ile evlendi. Banu Güven, Türkçenin yanı sıra Almanca, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Ödülleri

36. Altın Kelebek Ödül Töreni - En İyi Kadın Haber Sunucusu Ödülü, 2009

Henri Nannen Ödülü, 2017