Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Banu El geliyor. Peki, Banu El kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, evli mi, hangi kanalda çalışıyor, doğum tarihi kaç? Banu El'in hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Haber programı sunucusu Banu El kimdir merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Banu El kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi kanalda? Banu El'in hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

BANU EL KİMDİR?

Banu El, 30 Ağustos 1981 tarihinde Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya gelmiştir. Haber programı sunucusu olan Banu El, meslek hayatına 1999 senesinde TV 41'de başlamıştır. Ardından Fox TV ve NTV'de çalışmıştır. Banu El, 2011 yılında A Haber'e transfer olmuştur. Banu El, 2011 yılından bu yana A Haber'de spikerlik ve moderatörlük yapmaktadır.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Banu El'in İnstagram'da 31 bin takipçisi bulunmaktadır.