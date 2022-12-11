Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soruda yer alan 'Banu Çiçek' ismi büyük merak uyandırdı. "Hangisi Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusunda cevap şıkları arasında yer alan Banu Çiçek, Dede Korkut Hikayeleri'nde yer alan bir karakter midir?

Bamsı Beyrek'in beşik kertmesi olarak bilinen Banu Çiçek, ismiyle dikkat çekti. Bazı kaynaklarda Banı Çiçek olarak da geçen ismin Fars kökenli olduğu ortaya çıktı. Farsçada 'hanım' anlamına gelen 'Banu/Banı' kelimesi, Banu Çiçek'e adını verdi. Peki, Banu Çiçek kimdir? Banu Çiçek gerçekte yaşadı mı soruları ise sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Peki, Banu Çiçek kimdir? Banu Çiçek Dede Korkut Hikayeleri'nde geçer mi? İşte detaylar haberimizde...

BANU ÇİÇEK KİMDİR?

Bamsı Beyrek'in beşik kertmesi olarak bilinen Banu Çiçek, ismiyle dikkat çekti. Bazı kaynaklarda Banı Çiçek olarak da geçen ismin Fars kökenli olduğu ortaya çıktı. Farsçada 'hanım' anlamına gelen 'Banu/Banı' kelimesi, Banu Çiçek'e adını verdi.

BANU ÇİÇEK HİKAYESİ NEDİR?

Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek, ya da Bay Bora Beg Oglı Bamsı Beyrek Dede Korkut Kitabı'nın bölümlerinden birini oluşturan öykü. Dede Korkut Kitabı'nda yer alan 12 hikâyenin en uzunudur. Çocuğa ad verme geleneğinin görüldüğü hikâyelerden biridir.

Alpamış olarak da bilinen bu hikâye V.-VI. yüzyıllara kadar tarihlenmektedir.

KONUSU NEDİR?

Bamsı Beyrek ve Banu Çiçek beşik kertmesidir,[4] ancak birbirlerini tanımazlar. Ayrı ayrı avlanırlarken karşılaşırlar, aralarında bir anlaşmazlık yüzünden güreşe tutuşurlar, ancak ikisi de güçte denk olduğu için birbirlerine üstünlük kuramazlar. Bamsı Beyrek kendisini izleyen kırk yiğidin kendisini ayıplamaması için Banu Çiçek'e yumruk atar ve kazanır.

Bamsı Beyrek, esir düşünce Banu Çiçek'ten on altı sene ayrı kalır.[5] Bu sürede babası Püre Bey'in gözleri ağlamaktan kör olur. Bamsı Beyrek döndüğünde kanlı mendilini babasına verir, babası bu mendili gözlerine sürünce gözleri açılır.[6] Geçen süre sonunda Banu Çiçek mecburen evlenmek zorunda kalır. Düğün günü Bamsı Beyrek gelerek Banu Çiçek'i geri alır.

Yıllar sonra Aruz, Bamsı Beyrek'i obasına dostça çağırır. Pusu kurduğu anlaşılan Aruz, Bamsı Beyrek'in sağ kolunu kestirir.

Hikâye, eski Türklerin kültüründe kadınların da erkeklerle eşit görüldüğünü göstermektedir.