Sosyal medya hesabına attığı videolarla adından söz ettiren Banu Berberoğlu son olarak ayrılık mesajıyla gündeme geldi. Banu Berberoğlu kaç yaşında ve nereli olduğu soruları araştırılmaktadır. YouTuber Banu Berberoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Banu Berberoğlu kimdir? Banu Berberoğlu kaç yaşında, nereli? Banu Berberoğlu İnstagram hesabı nedir? Detaylar haberimizde...

BANU BERBEROĞLU KİMDİR?

Banu Berberoğlu YouTube kanalına sevgilisi Mehmet ile çektiği videolarla tanınmıştır. 29 yaşındaki Banu Berberoğlu, Trabzon'da yaşamaktadır. Makyaj, alışveriş ve gündelik hayata dair paylaşımlar yaptığı YouTube'da 462 bin takipçisi bulunmaktadır. Ünlü komedyen Hayrettin ile çektikleri video kısa sürede tıklanma rekoru kırmış, döneme damga vurmuştur.