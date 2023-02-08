Bant daraltma nedir? Bant daraltma uygulaması nedir? Erişim engeli ne demek?

Bant daraltma nedir? sorusu aratılıyor. Çeşitli sosyal medya hesaplarına giriş yapılmasının engellenmesi ve internette problem görülmesinin ardından vatandaşlar Bant daraltma nedir? Erişim engeli ne demek? Bant daraltma uygulaması nedir? sorularını araştırdı.

BANT DARALTMA NEDİR?

Bant genişliğinin en basit tanımı kapasitedir. Bandwidth terimi, bir veri iletişim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için kullanılır. Bandwidth, veri iletişim kaynaklarındaki veri miktarının bit/saniye ya da byte/saniye cinsinden ölçülmesidir. Sosyal medyaya gelecek olan düzenlemenin dikkat çekici konusu olan bant daraltması, söz konusu sitelere açılan otoyol şeritlerinin sayısı, erişimi yavaşlatmak ya da engellemek için azaltılıyor. Normalde, 5 şeritli olan yol 1'e düşürülüyor. Kullanıcı, şerit ya da bant sayısı ciddi biçimde azaltıldığı için siteye giremiyor.