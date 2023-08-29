Banker Bilo filmi oyuncuları kim? Banker Bilo filmi konusu, oyuncuları ve Banker Bilo özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Banker Bilo filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Banker Bilo konusu, özeti ve Banker Bilo oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Banker Bilo filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Banker Bilo filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Banker Bilo filmini izleyecek olanların merak ettiği Banker Bilo konusu nedir, Banker Bilo oyuncuları kimler ve Banker Bilo özeti gibi konuları inceliyoruz.

BANKER BİLO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zeytin toplayıcısı Bilo ve arkadaşları Almanya'ya gitmek için Maho ile anlaşmışlardır. Maho bir kamyonun arkasında onları götürecektir. Ancak Maho usta bir dolandırıcıdır. Köylüleri Almanya yerine diye İstanbul'a götürür. Bilo ve arkadaşları İstanbul'da olduklarını öğrendiklerinde büyük bir şok geçirirler. Bu arada Maho zengin bir aile kızı olan Necla ile evlenmiş ve işlerin başına geçmiştir. Bilo Maho'yu bulmaya kararlıdır. Kader onları birçok kez karşı karşıya getirecektir.

BANKER BİLO FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ertem Eğilmez

Oyuncular: İlyas Salman, Meral Zeren, Ahu Tuğba, Şener Şen, Münir Özkul

Tür: Komedi, Drama