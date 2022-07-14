15 Temmuz bankalar açık mı ve bankalar yarın çalışıyor mu sorularının yanıtları kurban bayramı sonrası en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Bankalar yarın çalışıyor mu? 15 Temmuz bankalar açık mı?

15 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar resmi tatillerde hizmet vermiyorlar. Kurban Bayramı tatili arefe günü olan 8 Temmuz günü öğleden sonra başladı. Bankalar 15 Temmuz,resmi tatil günüdür ve mesai yapılmayacaktır

Bankaların çalışma saatleri mesai günlerindegenel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında oluyor.