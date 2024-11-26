Alanya Dövizciler Birliği Başkanı Turgay Kırbaş, Ortadoğu, Asya ve Balkanlar'da basılıp Türkiye'ye sokulmaya çalışılan sahte 50 dolarlık banknotların Alanya'da da piyasaya sürülmeye çalışıldığını belirterek, sahte paraların gerçeklerinden ayırt edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu, hatta para sayma makinelerinden geçebildiğini söyledi. Bankalar neden 50 dolar almıyor?

BANKALAR NEDEN 50 DOLAR ALMIYOR?

Alanya Dövizciler Birliği Başkanı Turgay Kırbaş, Ortadoğu, Asya ve Balkanlar'da basılıp Türkiye'ye sokulmaya çalışılan sahte 50 dolarlık banknotların Alanya'da da piyasaya sürülmeye çalışıldığını belirterek, sahte paraların gerçeklerinden ayırt edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu, hatta para sayma makinelerinden geçebildiğini söyledi.

Konu ile alakalı konuşan Alanya Dövizciler Birliği Başkanı Turgay Kırbaş, sahte 50 dolarlık banknotların piyasaya sürülmesini engellemek için, vatandaşları yalnızca bankalar ile yetkili döviz bürolarından döviz alım satımı yapmaya ve dikkatli olmaya çağırdı.

SAHTE DOLARLAR ALANYA'YA GİRMEYE ÇALIŞIYOR

Kırbaş, Alanya'da son günlerde yabancı uyruklu şahısların sahte 50 dolarlık banknotlarla işlem yapmaya çalıştıklarını tespit ettiklerini açıkladı. Bankalar ve bazı döviz bürolarının, sahte paraların yayılmasını engellemek adına 50 dolarlık Amerikan Doları alımını durdurduğunu söyledi. Alanya ve çevresinde dövizle işlem yapmanın yaygın olduğuna dikkat çeken Kırbaş, vatandaşların ve esnafın çok dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

GÜVENLİ YERLER BANKALAR VE YETKİLİ DÖVİZ BÜROLARI

Kırbaş, Alanya halkına önemli bir uyarıda bulunarak, döviz alım satımı için sadece bankalar ve yetkili döviz bürolarını tercih etmeleri gerektiğini belirtti. Bunun, vatandaşları sahte paralardan korumanın en etkili yolu olduğunu ifade eden Kırbaş, "Hiçbir koşulda, bankalar ve yetkili döviz büroları dışında döviz alım satımı yapmamalıyız" dedi.

SAHTE PARALARLA MÜCADELEDE DİKKATLİ OLUNMALI

Alanya Dövizciler Birliği Başkanı Turgay Kırbaş, bu tür sahte paralardan zarar görmemek için vatandaşların döviz bürolarına yaptıkları alım satımlar sırasında dikkatli olmalarını ve aldıkları 50 dolarlık banknotları mutlaka kontrol ettirmelerini önerdi. Kırbaş, konunun ciddiyetle takip edilmesi gerektiğini belirterek, halkın zarar görmemesi için tüm önlemlerin alınması gerektiğini sözlerine ekledi.